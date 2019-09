vor 40 Min.

Kinder und Jugendliche für Musicalkurs gesucht

In Neusäß bringt Marina Igelspacher im Advent ein Stück mit Gesang auf die Bühne

Dieser Unterricht macht sicher allen Spaß, die Freude an Musik, Gesang und Tanz haben: Im Rahmen des Kinderkulturkalenders des Jugendkulturhauses Stereoton finden, unterstützt von der Stadt Neusäß, ab dem 14. September dort regelmäßige Musicalkurse statt. In drei verschiedenen Workshops bietet Marina Igelspacher jeweils samstags einen Musical-Grundkurs für Kinder von vier bis sieben Jahren, einen Kurs für den Musical-Nachwuchs im Alter von acht bis 13 Jahren, sowie für alle Interessierten ab 14 Jahren, die Möglichkeit, sich in einer Musical-Showgruppe in Tanz und Gesang unterrichten zu lassen.

Marina Igelspacher hat bereits mit ihren verschiedenen Aufführungen mit dem Juki-Chor in der Kirche St. Ägidius und nicht zuletzt im vergangenen Jahr mit dem höchst erfolgreichen Weihnachtsmärchen „Weihnachtszauber“ in Neusäß große Beachtung gefunden.

Das Jugendkulturhaus verfügt über die technischen Voraussetzungen und Räumlichkeiten für die Probenarbeiten und stellt sein Equipment gerne zur Verfügung. Bürgermeister Richard Greiner sieht in den Musicalkursen eine Win-win-Situation für alle und eine besondere Chance für das Jugendkulturhaus und Haus der Musik, sich künftig durch die neuen Möglichkeiten weiter zu vernetzen und weiterzuentwickeln. Ähnlich sieht es Stereoton-Leiter Markus Bzduch. Insbesondere sieht er in den beiden höheren Altersgruppen der Musicalkurse die Chance, damit auch neue Klientel an das Jugendkulturhaus Stereoton heranzuführen und das Altersspektrum zu erweitern. 16 Kinder und Jugendliche hätten sich bereits angemeldet, freut sich Marina, die aber gerne noch weitere junge Darsteller aufnimmt. Vor allem wünscht sie sich, dass sich auch die Größeren trauen mitzumachen. Wenn die Hauptrollen auch bereits gesetzt sind, so sind noch einige Sprechrollen zu vergeben. „Die Proben werden bis Weihnachten projektgebunden sein“, erklärt Igelspacher. Danach wird es mit Vorbereitungen auf neue Stücke weitergehen. (jkw)

Die Kostenbeteiligung für die Teilnehmer beläuft sich auf 20 Euro. Anmeldung zu den Kursen ist möglich über das Onlineportal des Kikuka unter www.kikuka.neusaess.de.

Themen Folgen