Kinderbetreuung: Leichte Entspannung an den Kitas in Diedorf

Plus Jetzt ist klar: Alle Eltern in Diedorf bekommen einen Kita-Platz für ihre Kinder - auch wenn das nicht immer im Wunschkindergarten möglich ist.

Eine leichte Entspannung bei der Situation in den Krippen und Kindergärten konnte die zuständige Sachbearbeiterin im Diedorfer Rathaus, Nicole Gebele, auf der jüngsten Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses vermelden. Für die Einrichtungen in Anhausen und Willishausen konnte in den letzten Wochen neues Personal gefunden werden, sodass alle vorhandenen Gruppen auch wieder öffnen können. Das berichtet Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung. Für die Eltern heißt das, dass alle angemeldeten Kinder auch einen Platz in einer Krippe oder einem Kindergarten bekommen. Allerdings gibt es neue Schwierigkeiten.

Wie bereits angekündigt, können dabei aber nicht alle Wünsche der Eltern berücksichtigt werden, in einigen Fällen steht ein Platz in einer anderen Einrichtung zur Verfügung. Und nach der Entlastung an den zwei Standorten im Bereich des Personals, tun sich neue Löcher in der kommunalen Kita in Lettenbach auf, durch Elternzeit, Stundenreduktion und auch die übliche Fluktuation, wie der Bürgermeister weiter berichtet. "Darüber werden nun auch die Eltern informiert." Der Hauptverwaltungsausschuss hat nun beschlossen, gemeinsam mit dem Kita-Trägerwerk des Bistums, St. Simpert, nach Kita-Personal für Diedorf zu suchen.

Erhöhung bis zu 100 Prozent bei Diedorfer Kita-Gebühren möglich

Wie schon im Finanzausschuss, ging es nun auch im Hauptverwaltungsausschuss nochmals um eine Erhöhung der Gebühren für Krippe und Kindergarten. Im Raum steht ein kräftiger Anstieg von 50 oder gar 100 Prozent. Der Gemeinderat will darüber nochmals auf einer virtuellen Klausurtagung beraten. Einerseits ist die Marktgemeinde auf höhere Einnahmen angewiesen. Bürgermeister Högg: "Das muss aber andererseits am Ende auch für die Familien passen."

