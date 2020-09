vor 16 Min.

Kinderfreizeit auf Gut Morhard in Königsbrunn

Tierschutz großgeschrieben

In Kooperation mit dem Kreisjugendring Augsburg-Land und dem Tierschutzverein Augsburg veranstaltete der AWO-Kreisverband Augsburg-Land zum zweiten Mal eine Kinderfreizeit auf Gut Morhard in Königsbrunn. Dort erfuhren die 35 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren Wissenswertes über Tierhaltung und Pflege durch Astrid Bjerning, Leiterin des Gnadenhofs. Da die Tierfreizeit als inklusive Maßnahme angeboten wurde, konnten auch einige Kinder mit Beeinträchtigungen teilnehmen, ein Herzensanliegen des AWO-Kreisvorsitzenden Alois Strohmayr und der Geschäftsführerin des KJR Sabine Landau. Viel Freude bereitete den Kindern die tägliche Fütterung und Versorgung der Tiere, darunter Pferde, Schafe, Ziegen, Enten, Hühner und Tauben. Großes Interesse zeigten die kleinen Tierschützer an der neuen Fledermausstation, in der die nachtaktiven Tiere per Video beobachtet werden können. (inst)

