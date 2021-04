vor 17 Min.

Kindergarten Altenmünster zahlt Eltern Beiträge zurück

Grund zur Freude für Eltern in Altenmünster: Die Beiträge für den Kindergarten werden teils zurückerstattet.

Plus Bei weniger als fünf Tagen Kita-Besuch im Monat gibt's Geld zurück. Das hat der Gemeinderat in Altenmünster beschlossen. Außerdem wird der Kanal in der Eichholzstraße erneuert.

Von Helene Weinold

Die Gemeinde Altenmünster zahlt allen Eltern, deren Kinder von Januar bis Mai Krippe oder Kindergarten maximal an fünf Tagen im Monat besucht haben oder besuchen, die Beiträge für die jeweiligen Monate zurück. Das hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen.

