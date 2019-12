vor 37 Min.

Kindergarten: Ein Flachdach für die Kinder in Gabelbach

So soll der Anbau des Kindergartens in Gabelbach aussehen. Geplant ist ein Flachdach, das für Diskussion sorgte.

Für rund eine halbe Million Euro soll der Kindergarten im Zusmarshauser Ortsteil gabelbach erweitert werden. Wie der Anbau aussieht.

Von Günter Stauch

Der Kindergarten im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach soll erweitert werden. Wie die Erweiterung aussehen soll, hat der Marktrat in Zusmarshausen nun beschlossen. Nur ein Jahr nach der offiziellen Eröffnung des 150-Kinder-Hauses im Zentrum festigte das Gremium gleichzeitig das von Verwaltung, Räten und Eltern gewünschte dezentrale Betreuungsprinzip. Die Entscheidung der Bürgervertreter, die mit einem – im Sitzungssaal eher seltenen – Applaus beantwortet wurde, hat ihren Preis: Rund eine halbe Million Euro kostet der noch förmlich zu beschließende Anbau an das bestehende, historische Haus am Schulweg.

Allerdings hatten rein finanzielle Überlegungen allein noch nie die zentrale Rolle bei den Beratungen des Gemeinderates eingenommen, wie deren Vertreter bei der jüngsten Sitzung unterstrichen. Dennoch freut man sich dort über die von Geschäftsleiter Walter Stöckle vorsichtig in Aussicht gestellten staatlichen Förderungen in Höhe von rund 50 Prozent der entstehenden Kosten für das laut Verwaltung und Rat dringend erforderliche Projekt. Ausgestattet mit einer Gesamtfläche von knapp 200 Quadratmetern, können mit ihm – neben dem bestehenden Platzangebot von 15 Krippen- und 37 Kindergartenplätzen im alten Gebäude – nun weitere 25 Betreuungsstellen angeboten werden.

„Aus 14 gemeldeten Kindern können schnell 24 werden“

„Die kleinen Strolche“ – so der Name des Kindergartens – beschäftigten den Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung rund zwei Stunden lang. „Kinderbetreuung ist mittlerweile gesellschaftlicher Anspruch“, machte Bürgermeister Bernhard Uhl auf die Bedeutung raschen Handelns seitens der Kommune aufmerksam und zeigte sich stolz darüber, dass mit der nicht ganz billigen Maßnahme „ein neues Niveau in unserer Kinderbetreuung“ erreicht werde. Auch ein sichtlich wie hörbar erfreuter Kindergartenbeauftragter Walter Aumann hatte bei Nennung der zu erwartenden Investitionssumme kurz durchatmen müssen. Aber mit diesem Ausbau würden die Voraussetzungen für die Zukunft geschaffen.

Und die könnte laut Geschäftsleiter Stöckle, manche Überraschungen mit sich führen. „Aus 14 gemeldeten Kindern können schnell 24 werden“, wies Stöckle auf die schwierigen Prognosen bei der Planung von Plätzen hin. Das Konzept dafür jedenfalls steht, wie Bauingenieur Georg Hienle bei der Präsentation des Vorhabens mit einem „sportlichen Zeitrahmen“ (Stöckle) und angestrebter Fertigstellung bis Herbst bewies. Dabei schmiegt sich der funktional gehaltene, schnörkellose Neubau am benachbarten Gelände an und passt laut Denkmalschützern zu dem historischen Haus. Neben dem Gruppenraum besteht Platz für Speise- und Lagerzimmer sowie einen Elternwartebereich nahe am Eingang.

Reichen die Kindergartenplätze in Gabelbach?

Die Kritik an der Flachdachausführung von Ratsmitglied Johann Reitmayer ließ der erfahrene Bauingenieur nicht gelten und verwies auf die große Expertise auf diesem Gebiet. „Es gehört zu den Ammenmärchen, dass solche Bedeckungen undicht ausfallen können“, sagte der Gast aus Welden. Das konnte auch Zweiten Bürgermeister Robert Steppich überzeugen, der zwar wie sein Ratskollege mit Vorlieben für Pultdächer schlechte Erfahrungen in der Gemeinde im Sinn hatte, aber: „Da haben wir Lehrgeld bezahlen müssen, doch wir sollten dieser Variante, die sich gut mit dem Altbau verträgt, eine Chance geben.“ Zufrieden zeigte sich dagegen Ingrid Hafner-Eicher, die hartnäckig für eine Lösung gekämpft hatte und dies in einem ausführlichen Antrag ihrer Fraktion erneuerte. Karl Fischer, der das positive Echo der betroffenen Mütter und Väter hervorhob, dachte indes schon wieder weiter: „Falls Gabelbach so wächst: Kann man da noch ein Stockwerk draufsatteln?“ Planer Georg Hienle erklärte, das sei möglich.

