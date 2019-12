vor 35 Min.

Kindergarten-Erweiterung: Alles zurück auf Null?

Nun soll es aus Kostengründen doch zu keinem Erweiterungsbau des Kindergartens St. Nikolaus in Kutzenhausen kommen. Näheres dazu soll in der nächsten Gemeinderatssitzung vorgestellt werden.

Alle Varianten werden in Kutzenhausen verworfen, um eine billigere Lösung anzustreben. Bürgermeisterin Silvia Kugelmann nimmt von der Containerlösung Abstand.

Von Siegfried P. Rupprecht

Wird bei der Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus alles wieder auf Anfang gesetzt? Das signalisierte zumindest Bürgermeisterin Silvia Kugelmann bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Der Kindergarten in Kutzenhausen platzt aus allen Nähten. Die Gemeinde hat bereits einen Bedarf von 100 Kindergarten- und 45 Krippenplätzen festgelegt. Dies wurde vonseiten des Landratsamtes im Zuge eines Zuwendungsantrags anerkannt. Die Kommune visierte deshalb in unmittelbarer Nähe des jetzigen Gebäudes den Neubau einer Kinderkrippe an. Mit der geplanten Erweiterung war eine Investitionssumme von rund 4,8 Millionen Euro verbunden.

Bedenken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Kommune

Doch dieser hohe Betrag bereitete nicht nur dem Gemeinderat, sondern auch der Kommunalaufsicht Probleme. Letztere machte erhebliche Bedenken geltend hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Kommune. Schließlich wurde im Finanzplan für eine Alternativlösung eine kommunale Maximalaufwendung von einer Million Euro aufgenommen. Damit rückte eine Containerlösung wieder in den Fokus.

Bürgermeisterin Silvia Kugelmann sprach nun Klartext. Es werde zu keinem Erweiterungsbau kommen, informierte sie. „Alle bisherigen Varianten werden verworfen, um eine billigere Lösung anzustreben.“ Auch das Pfarrheim komme für die Unterbringung von Krippen- und Kindergartenplätzen nicht in Frage, da die Kirche dieses Gebäude nicht verkaufe. Zudem werde von Containerlösungen Abstand genommen. Zum Teil hätte sich da großer Widerstand bei den Eltern formiert. Deshalb sei sie in enger Abstimmung mit dem Landratsamt auf der Suche nach weiteren Varianten gewesen. „Jetzt sieht es gut aus, etwas gefunden zu haben“, teilte sie mit. „Wir könnten die Kinder schnell und ohne große Finanzmittel unterbringen.“ Dabei klang an, dass es sich zumindest um eine Übergangslösung handele.

Eventuelle Fördergelder in Anspruch nehmen

Ziel sei nun, dazu in der nichtöffentlichen Sitzung die Beratungen voranzutreiben, nicht zuletzt auch, um eventuelle Fördergelder in Anspruch zu nehmen, und sich zu positionieren, machte Kugelmann deutlich. In der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 16. Dezember, wolle sie bereits mit weiteren Informationen und Ergebnissen aufwarten.

Ein weiterer Themenkatalog waren Feuerwehrangelegenheiten. Hier ging es um Zuschussanträge. So gewährte das Gremium den Kutzenhauser Brandschützer einen Zuschuss für die Neuanschaffung von Heißgetränkespendern beziehungsweise Einkochautomaten sowie den insgesamt fünf Gerätewarten der Feuerwehren für ihre Tätigkeit eine jährliche Entschädigung von jeweils 50 Euro. Weiter übernimmt die Gemeinde die Kosten für Hepatitis- und FSME-Impfungen der Ortsfeuerwehren.

Wahlhelfer bekommen 50 Euro Erfrischungsgeld

Auch die örtliche Wasserwacht hatte Erfolg mit ihrem Zuschussantrag. Sie erhält für ihre Jugendarbeit im Zeitraum von 2017 bis 2019 einen jährlichen Betrag in Höhe von 1000 Euro. Den Wahlhelfern bei der Kommunalwahl 2020 wird ein Erfrischungsgeld von 50 Euro sowie bei einer eventuell notwendigen Stichwahl von weiteren 25 Euro zuteil.

Darüber hinaus stellte ein Bürger den Antrag auf Ausweisung eines Urnenfelds an der südlichen Mauer auf dem Friedhof in Rommelsried. Doch darauf wollten sich die Gemeinderäte nicht verständigen. Sie tendierten bei der Fläche mehr zum Eingangsbereich hin.

Kritik für die Äußerungen des Grünen-Gemeinderats

Kritik gab es auch. Die musste Grünen-Gemeinderat Franz Bossek vor allem von seinem Kollegen Bernhard Strehle einstecken. Bossek hatte in unserer Zeitung im Rahmen der Vorstandswahlen seines Ortsverbands die Meinung vertreten, dass im Gemeinderat so gut wie kein Bewusstsein für den Umweltschutz zu erkennen sei. Flächenversiegelung werde dort mit dem Begriff „Weiterkommen“ umschrieben und Ackergift sei „nötige Wirtschaftsleistung“, äußerte er.

Dies stimme nicht, wertete Strehle. Unterstützung erhielt er von der Bürgermeisterin: „Es ist nicht so, dass im Gemeinderat der Umweltschutz pauschal nicht thematisiert werde.“ Georg Rapp bezeichnete Bosseks Aussagen als „populistisch“ und wahrscheinlich dem Wahlkampf geschuldet.

Erfreulicheres verkündete zum Abschluss der Sitzung noch die Rathauschefin: Ein anonym bleiben wollender Bürger habe für die Freibadsanierung 5000 Euro gespendet. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Annahme des Betrages.

