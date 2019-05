vor 37 Min.

Kindermusical und Konzert zum Mitmachen

Musikverein arbeitet mit Schule zusammen

Der Musikverein Langweid zeigt ein Kindermusical, begleitet von einem Malwettbewerb. In Zusammenarbeit mit der Grund- und Mittelschule ist ein gemeinschaftliches Projekt entstanden, das am Samstag, 11. Mai, um 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Langweid aufgeführt wird. Mit einem kurzweiligen kindgerechten Programm wird das Publikum unterhalten. Die Siegerehrung des Malwettbewerbs zum Thema „Aschenputtel“ wird an diesem Nachmittag stattfinden. Voller Eifer haben die Klassen 1-3 gemalt, dafür gibt es nun Preise. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Ein Musikhaus bietet mit einer Instrumentenausstellung die Möglichkeit, Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren. Die Lehrer des Musikvereins stehen ebenfalls für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. (AL)

