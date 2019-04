vor 5 Min.

Kinderpflege: Bürokratie gefährdet fundierte Ausbildung

Am Beruflichen Schulzentrum in Neusäß kann man die Ausbildung zur Kinderpflegerin oder zum Kinderpfleger in Teilzeit machen. Eine gute Chance für junge Eltern. Doch das Modell droht zu scheitern.

Exklusiv Die Teilzeit-Ausbildung in der Kinderpflege wurde als bahnbrechend gefeiert. Doch nun droht den Schülern am Beruflichen Schulzentrum Hartz IV.

Von Tobias Karrer

Am Beruflichen Schulzentrum in Neusäß kann man die Ausbildung zur Kinderpflegerin oder zum Kinderpfleger in Teilzeit machen. Eine gute Chance für junge Eltern, zurück in den Job zu finden. Doch das Modell könnte an der Finanzierung scheitern. Denn seit dem vergangenen Schuljahr gibt es für die Teilzeit-Schüler kein Bafög mehr.

Jeden Tag fährt Sanja Lang aus dem Unterallgäu in die Berufsfachschule nach Neusäß. Denn dort kann sie ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin in Teilzeit absolvieren. Für die alleinerziehende Mutter von drei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren eine der wenigen Möglichkeiten, sich weiter zu bilden und zudem „aus der Sozialhilfe raus und in einen Beruf zu kommen“, so Lang.

Junge Mutter kämpft für BAfög

Die junge Mutter ist jetzt in ihrem ersten Schuljahr und hätte fast schon aufgeben müssen: „Als Schülerin in Teilzeit sollte ich weder BAföG noch einen Fahrtkostenzuschuss bekommen“, sagt sie. Zusammen mit der stellvertretenden Schulleiterin Monika Stockinger-Warm kämpft sie jetzt dafür, dass auch Teilzeit-Berufsfachschüler BAföG bekommen. Das würde auch den acht Kollegen in ihrer Teilzeitklasse zugute kommen, die ebenfalls schon Familie haben.

Stockinger-Warm erklärt das Problem: Die Teilzeitausbildung in der Kinderpflege gibt es erst seit dem Schuljahr 2016/17. Eigentlich ist sie ein Schulversuch des Kultusministeriums, an dem zunächst nur zehn Schulen in ganz Bayern teilnehmen. Die Schüler der ersten beiden Jahrgänge bekamen die Ausbildungsförderung noch. Doch jetzt gibt es kein Geld mehr für Schüler in Teilzeit, wie das Ministerium der Schule mitteilte, da die Kriterien nicht erfüllt werden. Erst ab 20 Wochenstunden kann eine Ausbildung laut Gesetz mit BAföG gefördert werden – die Teilzeitausbildung kommt aber nur auf 18 Wochenstunden.

Zahlung war von Anfang an „falsch“

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt das Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass die Zahlung der Ausbildungsförderung schon bei den ersten beiden Jahrgängen „nach der Rechtslage falsch“ war und deshalb eingestellt wurde. Ein Sprecher betont allerdings: Für die Betroffenen bleibe jedoch die Möglichkeit der Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II, also über Arbeitslosengeld und Hartz IV.

Die Finanzierung der Ausbildung wurde für Sanja Lang zum großen Problem. Mittlerweile übernimmt das Arbeitsamt die Fahrtkosten nach Augsburg. „Aber im nächsten Schuljahr wollen sie, dass ich die Externenprüfung mache, das bedeutet, dass ich alle Inhalte Zuhause erarbeiten und die Prüfungen gesammelt am Ende der Ausbildung ablegen muss.“ Das gehe nicht. „Außerdem tut es gut, rauszukommen“, sagt die junge Mutter.

Fundierte Ausbildung ist aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich

Die Schule in Neusäß reagierte im Sinne ihrer Schüler. Das Kultusministerium kenne die Problematik, betont Stockinger-Warm, habe seit März 2018 aber keine Informationen mehr dazu durchgegeben. Bei einem Bürgerdialog mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Augsburg sprach Sanja Lang den Minister direkt an. Sie machte den Minister auf das Problem aufmerksam und übergab ihm ein Schreiben, in dem die Schulleitung des Beruflichen Schulzentrums Neusäß die Konsequenzen des Wegfalls der Förderung aufzeigt: „Das bedeutet, dass in Zukunft für die meisten Bewerberinnen eine fundierte Ausbildung durch qualifizierte Lehrkräfte an Berufsfachschulen aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich ist.“

Heil habe versprochen, das Anliegen an das zuständige Bildungsministerium weiterzuleiten, sagt Lang. Aus dem Bundesministerium von Anja Karliczek kam bisher allerdings nichts.

Lesen Sie dazu unseren Kommentar: Das ist ein schlechter Witz

Themen Folgen