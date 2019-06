21.06.2019

Kirchen, Mozart und Heilkräuter im Visier

Frauenbund Zusmarshausen erkundet im Sommer das historische Augsburg

Mit vier thematischen Stadtführungen gestaltet der Katholische Frauenbund Zusmarshausen ein buntes Sommerprogramm.

l Museum Zunächst geht es am Donnerstag, 27. Juni, ins Diözesanmuseum Augsburg, das in einer Sonderausstellung Kirchenschätze des ehemaligen Augustinerchorherrenstifts Heilig Kreuz zeigt. Diese Klosterkirche war jahrhundertelang Zentrum der bedeutenden Wallfahrt zur wundertätigen Hostie. Eine Führung in der heutigen Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg, betreut vom Predigerorden der Dominikaner, rundet den Besuch ab. Abfahrt ist um 8.10 Uhr mit dem Linienbus am Schulzentrum, die Rückfahrt um 13.30 Uhr nach einem Mittagsimbiss.

lKirche Am Dienstag, 16. Juli, steht die tausendjährige Moritzkirche auf dem Programm, die 2013 durch den Architekten John Pawson neu gestaltet wurde. Die Teilnehmer fahren mit dem Bus in Zusmarshausen um 12.25 Uhr ab, die Führung beginnt um 13.30 Uhr. Ein Kaffeehausbesuch rundet den Nachmittag ab.

Anlässlich des 300. Geburtstags von Leopold Mozart soll es am Montag, 29. Juli, ab 14.30 Uhr eine Schauspielstadtführung „Mit Nannerl durch die Mozartstadt“ geben. Stationen auf den Spuren von Vater Leopold sind der Dom mit Fronhof, der Hofgarten, der kleine Goldene Saal und die Kirche St. Georg. Das Geburtshaus Mozarts in der Frauentorstraße wird von außen besichtigt. Busabfahrt ist in Zusmarshausen um 13.25 Uhr.

Zum Abschluss des Sommerprogramms zeigt am Mittwoch, 14. August, der Augsburger Apotheker Hannes Proeller die Vielfalt der Heilkräuter, die wild an den Hausecken und entlang der Kanäle der Augsburger Altstadt wachsen. Zu jedem Heilkraut gibt er Tipps, wie es in der Homöopathie und in der Naturheilkunde angewendet werden kann. Die kurzweilige Kräuterwanderung beginnt um 17.15 Uhr an der Anna-Apotheke am Königsplatz und endet voraussichtlich gegen 19.30 Uhr an der Gudjons-Homöopathie-Manufaktur. Ein Besuch im Biergarten schließt den Abend ab. Mit der Straßenbahnlinie 6 geht es zurück zum Königsplatz. Gestartet wird in Zusmarshausen mit dem Linienbus um 16.25 Uhr am Schulzentrum.

Auch im Herbst plant der Frauenbund eine Führung, deren Termin noch bekannt gegeben wird. Elisabeth Biallas nimmt Zusmarshauser Frauen und Männer auf die Suche nach Spuren jüdischer Geschichte in Augsburg mit. (AL)

Anmeldungen für die Führungen sind ab sofort bei Anni Hartmann, Telefon 08291/291, möglich. Die Teilnahmegebühr ist unterschiedlich und jeweils sofort fällig.

