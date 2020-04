03.04.2020

Kita-Gebühren: Stadt wartet ab

Neusässer Stadtrat tagt in alter Besetzung zuletzt am 30. April

Mit dem derzeit nötigen Abstand fand die jüngste Sitzung des Stadtrats Neusäß im großen Saal der Stadthalle statt. Corona spielte eine Rolle, als es um die formelle Abstimmung zur Ehrung langjähriger Stadträte ging. Eigentlich hätte die Sitzung zur Verleihung des goldenen Ehrenrings beziehungsweise der goldenen Ehrenbrosche an Stadträte, die seit mindestens 18 Jahren im Gremium sitzen, Ende April stattfinden sollen.

Diesen Termin wolle man jetzt allerdings nicht wahrnehmen, die Ehrungen aber unbedingt in festlichem Rahmen nachholen, erklärte Bürgermeister Greiner.

Er gab im Zusammenhang mit dem Virus außerdem bekannt, dass Gebühren für Kindergärten und -krippen im Moment trotz Schließung noch ganz normal gezahlt werden sollten.

Das Sozialministerium erarbeite gerade eine einheitliche Vorgehensweise, „die wir abwarten wollen“, so der Bürgermeister.

Stadträtin Hildegard Langenecker (SPD) fragte nach, ob auch in Neusäß die Einsetzung eines Ferienausschusses möglich wäre, so wie es zum Beispiel in Stadtbergen bereits beschlossen wurde.

Darüber habe die Verwaltung bereits beraten, antwortete Greiner. Die Osterferien seien in Neusäß aber traditionell sitzungsfrei und er ist sich sicher, dass der Stadtrat auch die restlichen Entscheidungen bis zum Ende der Legislaturperiode am 30. April treffen könne. Sollte eine Dringlichkeitsentscheidung notwendig sein, werde er diese vornehmen. (kartt)

