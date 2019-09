19:15 Uhr

Kitas: Es wird weiter aufgestockt im Augsburger Land

Gekommen, um zu bleiben. Diese Kindergarten-Container in Lettenbach hat der Markt Diedorf gekauft. Dort geht man davon aus: Sie werden dringend gebraucht in den nächsten zehn Jahren.

Im Landkreis Augsburg gibt es so viele Plätze für die Kinderbetreuung wie noch nie. Dennoch wird mit Wartelisten gerechnet. So ist die aktuelle Lage.

Im Diedorfer Ortsteil Lettenbach wird der Kindergarten aufgestockt und die Container kommen, um zu bleiben. Zehn Jahre lang wird der Markt Diedorf auf eine Kita in Modulbauweise setzten müssen, schätzt Bürgermeister Peter Högg. Auch wenn in Willishausen ein viergruppiger Kindergarten gebaut wird, der Bedarf sei in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Högg: „Es ist jedes Jahr eine Herausforderung. Aber wir bringen es hin.“ Verantwortlich für das stete Wachstum sind Zuzüge, eine höhere Geburtenrate und die Schulpolitik des Freistaates.

Nach den Zahlen von Höggs Verwaltung stehen im Krippen und Kindergartenbereich in Diedorf inzwischen 520 Plätze bereit, für Grundschüler in Horten sind es 224. Zum Start des neuen Kindergartenjahres gestern gab es sogar noch einige Restplätze für Zuzügler.

Nicht jedes Kind bekommt am Wunschort einen Platz

Ob die Situation im gesamten Augsburger Land so gut ist? Jugendamtschef Hannes Neumeier ist „verhalten optimistisch“. Er sagt : Im ein oder anderen Ort werde es eine Warteliste geben und nicht jedes Kind werde am Wunschort der Eltern einen Platz bekommen. Immerhin: Bislang ist noch keine Klage gegen den Landkreis Augsburg anhängig, weil der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht erfüllt worden ist.

Wie die Lage im drittgrößten bayerischen Landkreis im Detail ist, werden erst die nächsten Tage zeigen, wenn die Kommunen ihre Zahlen ans Landratsamt melden. Bei einer Umfrage im Frühsommer hatten 27 von 46 Städten und Gemeinden gesagt, dass sie noch Handlungsbedarf hätten, um den angemeldeten Bedarf zu decken. Nach den aktuellsten Zahlen (Stand Montag, 2. September) ist in vielen Orten noch allerhand passiert. In 229 Krippen, Kindergärten und Horten im Landkreis gibt es jetzt mehr als 12660 Plätze. In den Kindergärten stieg die Zahl der Plätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 500 auf 7874.

Einschulungskorridor hat für Wirbel gesorgt

Im Kindergartenbereich hatte der Ende Januar von der Staatsregierung verkündete Einschulungskorridor für Wirbel gesorgt. Bis Anfang Mai konnten Eltern von Kindern, die zwischen 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt wurden beziehungsweise werden, frei entscheiden, ob ihr Kind in die Schule kommt oder noch ein Jahr im Kindergarten bleibt.

Hochrechnungen zufolge bleiben rund zehn Prozent der Kinder eines Jahrgangs ein Jahr länger. In den größeren Orten des Landkreises seien so 20 bis 25 Kinder dazugekommen, die einen Platz im Kindergarten brauchten. Neumeier: „Das ist eine Menge Holz.“

Und so ist die Lage in den größeren Orten im Augsburger Land:

Stadtbergen Um die große Nachfrage in Griff zu bekommen, hat die Stadt auf der Wiese an der Osterfeldstraße gegenüber des Bürgersaals Container aufgestellt. Dort kommen zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe der Evangelischen Kindertageseinrichtung Arche Noah unter. Die Übergangslösung wird wohl längere Zeit stehen: Denn in den kommenden Jahren plant die Stadt Umbauten in verschiedenen Einrichtungen.

Um die große Nachfrage in Griff zu bekommen, hat die Stadt auf der Wiese an der Osterfeldstraße gegenüber des Bürgersaals Container aufgestellt. Dort kommen zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe der Evangelischen Kindertageseinrichtung Arche Noah unter. Die Übergangslösung wird wohl längere Zeit stehen: Denn in den kommenden Jahren plant die Stadt Umbauten in verschiedenen Einrichtungen. Zusmarshausen Im Dezember 2018 zog der Kindergarten in einen Neubau um – doch der ist jetzt schon wieder zu klein. Um alle Kinder unterzubringen, wurde eine Kindergarten- und eine Krippengruppe im ehemaligen Gebäude in der Wertinger Straße eingerichtet. Die Räume wurden in der Ferien wieder hergerichtet und mit neuen Möbeln ausgestattet. „Ohne die Interimslösung müssten jetzt zehn Kinder auf der Straße stehen“, sagt Bürgermeister Bernhard Uhl. In wenigen Wochen wird eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Kinderbetreuung befasst, im Marktgemeinderat ihre Ergebnisse vorstellen. Unter anderem geht es um die Frage, wo ein neuer Hort unterkommen könnte.

Im Dezember 2018 zog der Kindergarten in einen Neubau um – doch der ist jetzt schon wieder zu klein. Um alle Kinder unterzubringen, wurde eine Kindergarten- und eine Krippengruppe im ehemaligen Gebäude in der Wertinger Straße eingerichtet. Die Räume wurden in der Ferien wieder hergerichtet und mit neuen Möbeln ausgestattet. „Ohne die Interimslösung müssten jetzt zehn Kinder auf der Straße stehen“, sagt Bürgermeister Bernhard Uhl. In wenigen Wochen wird eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Kinderbetreuung befasst, im Marktgemeinderat ihre Ergebnisse vorstellen. Unter anderem geht es um die Frage, wo ein neuer Hort unterkommen könnte. Gersthofen „Jedes Kind hat, wenn es die Eltern möchten, einen Betreuungsplatz“, sagt Gersthofens Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Es gebe keine Warteliste. Im Augenblick werden 1024 Kinder betreut, davon 820 in Kindertagesstätten und 204 in Krippen. 39 Krippenkinder mussten in Containern untergebracht werden.

„Jedes Kind hat, wenn es die Eltern möchten, einen Betreuungsplatz“, sagt Gersthofens Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Es gebe keine Warteliste. Im Augenblick werden 1024 Kinder betreut, davon 820 in Kindertagesstätten und 204 in Krippen. 39 Krippenkinder mussten in Containern untergebracht werden. Meitingen Auch im Markt Meitingen konnten alle Kinder untergebracht werden. In Erlingen wurden dafür nach Angaben der Marktverwaltung neue Container für vier Gruppen angemietet. Im Laufe des vorigen Kindergartenjahrs wurden bereits Container angemietet, in denen zwei zusätzliche Gruppen eingerichtet wurden.

Auch im Markt Meitingen konnten alle Kinder untergebracht werden. In wurden dafür nach Angaben der Marktverwaltung neue Container für vier Gruppen angemietet. Im Laufe des vorigen Kindergartenjahrs wurden bereits Container angemietet, in denen zwei zusätzliche Gruppen eingerichtet wurden. Neusäß In Steppach hat die Stadt eine Notgruppe eingerichtet. Zehn Kinder finden dort Platz. Damit seien alle Bewerber im Stadtgebiet versorgt worden, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Möglich sei allerdings, dass nicht jedes Kind im gewünschten Stadtteil einen Platz gefunden habe. (mcz/lig/cf)

Themen Folgen