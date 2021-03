Kitas im Kreis Augsburg: Ab nächster Woche wohl Notbetreuung

Die Inzidenz am Donnerstag entscheidet über die nächste Woche in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Augsburg. Liegt sie weiter über 100, gibt es nur eine Notbetreuung.

Normalerweise entscheidet die Inzidenz vom Freitag der Vorwoche darüber, ob Kindertageseinrichtungen im Landkreis Augsburg im gewohnten Programm oder nur mit Notbetreuung weitermachen. Wegen der Osterfeiertage gilt für die nächste Woche der Wert von Donnerstag, 1. April. Liegt der, wie in den vergangenen Tagen, über 100, wird der gewöhnliche Betrieb heruntergefahren und auf Notbetreuung umgestellt. Das heißt: Statt des eingeschränkten Regelbetriebs, also der Betreuung aller Kinder in festen Gruppen, würde es nach Ostern nur noch eine Betreuung für Kinder geben, deren Eltern diese nicht anderweitig sicherstellen können. (mjk)

