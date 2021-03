18:00 Uhr

Klärschlamm nach Gersthofen: Naturschützer befürchten Umweltgifte

Plus An einem 40-Millionen-Euro-Projekt wird Kritik laut: Der Bund Naturschutz fordert bei einer Verbrennungsanlage für Klärschlamm in Gersthofen den Planungsstopp.

Von Marco Keitel

Katjana Brucoli macht sich große Sorgen. Um ihren Garten und die Umwelt. Die Gersthoferin wohnt seit fast 30 Jahren nur einen knappen Kilometer vom MVV Industriepark entfernt. Dort soll eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm entstehen, also für den Abfall, der in Klärwerken übrig bleibt. Brucoli hält stapelweise Unterlagen in den Händen. Eines ihrer Dokumente zeigt: Im Boden ihres Gartens stecken schon jetzt auffällig hohe Konzentrationen an giftigen Schwermetallen, etwa Blei und Quecksilber. Das ließ sie von einem Umweltberater analysieren. Unweigerlich nehme der Mensch diese Schwermetalle auf, sagt Brucoli. Sie befürchtet, dass eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm im Industriepark die Umgebung stark mit Schadstoffen belaste.

Diese Computeranimation zeigt den Aufbau der geplanten Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage im Industriepark Gersthofen. Wenn sie fertig ist, wird sie komplett eingehaust. Bild: MVV Industriepark Gersthofen GmbH

116.800 Tonnen entwässerter Klärschlamm sollen im Jahr in der Anlage verbrannt werden. Dabei soll Phosphor zurückgewonnen werden, wobei noch nicht sicher ist, ob dieser Prozess vor Ort stattfinden kann. Kläranlagenbetreiber sind mittlerweile dazu verpflichtet, Pläne zur Phosphorrückgewinnung zu erarbeiten. Das Genehmigungsverfahren für das 40-Millionen-Euro-Projekt läuft. Im Frühjahr 2022 will das Unternehmen mit dem Bau beginnen und im Sommer 2023 mit der Verbrennung starten.

Wohin mit dem Klärschlamm, wenn er nicht mehr auf die Felder soll?

Wegen der enthaltenen Schadstoffe soll Klärschlamm nicht mehr als Dünger auf die Felder. Daher braucht es Alternativen. Kein Wunder, dass sich Gemeinden aus der Region von der Gersthofer Idee begeistert zeigen. Ansonsten war es bislang ruhig um das Projekt, aber jetzt wird Kritik laut.

Eine zentrale Frage: Gibt es mehr Verkehr in Gersthofen, falls die Verbrennungsanlage genehmigt wird? Davon geht Brucoli aus: "Da kommen viele Lastwagen von überall her, weil die Anlage viel zu groß konzipiert ist." Auch der Bund Naturschutz hat große Bedenken. Naturschützer sehen bei dem Vorhaben zu viele ungeklärte Fragen. Deshalb wird die Organisation eine mehrseitige Stellungnahme bei der Regierung Schwaben einreichen und einen Aufschub des Projekts fordern. Bis 26. März können Einwendungen erhoben werden. Thomas Frey, Regionalreferent für Schwaben beim Bund Naturschutz, fehlen im Antrag technische Details, etwa zur genauen Planung der Kessel. Außerdem möchte er wissen, wo der Klärschlamm herkommt, der in Gersthofen verbrannt werden soll.

Fahren hier bald noch mehr Lastwagen? So sieht der Industriepark in Gersthofen von oben aus. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Ingrid Knöpfle, Pressesprecherin der MVV Industriepark GmbH, weist einen Großteil der Kritik zurück. Zu den Sorgen um zu viel Verkehr in Gersthofen sagt sie: "Wir rechnen mit 20 Lastwagen pro Tag." Sie verweist darauf, dass der Klärschlamm aus der Region bisher weitere Strecken zurücklege, weil es eben noch keine Verbrennungsanlage gebe: "Die Frage ist, ob man den Klärschlamm nach Kempten karrt oder in der Region belässt. Da wird, denke ich, der CO 2 -Fußabdruck eher kleiner." Zur genauen Herkunft des Klärschlamms könne das Unternehmen noch nichts sagen, weil Verträge erst unterschrieben würden, wenn das Projekt genehmigt sei.

Alternativen für den Klärschlamm im Landkreis Augsburg

Das Thema Klärschlammverbrennung beschäftigt nicht nur die direkten Nachbarn des Industrieparks. Renate Vassallo wohnt in der Augsburger Hammerschmiede und fragt sich, ob die Verbrennungsanlage sich auch auf ihre Umgebung negativ auswirken könnte. Ihre Hauptsorge ist, dass Schwermetalle in den Lech gelangen könnten. In einer Fernsehsendung habe sie gesehen, dass es bessere Alternativen für den Schlamm gebe. Eine intensivere Auseinandersetzung mit den Alternativen zur geplanten Anlage fordern auch Brucoli und der Bund Naturschutz. Insbesondere Verfahren, die direkt an den Klärwerken durchgeführt werden können, sollen laut den Naturschützern ins Auge gefasst werden. Brucoli beschäftigt sich vor allem mit einem Vergasungsverfahren, bei dem der Klärschlamm auf über 400 Grad erhitzt wird. Um zu prüfen, ob diese Technik für Gersthofen geeignet ist, befindet sie sich im Austausch mit einer schweizer Firma.

All jene, die Zweifel haben, eint die Sorge um die Umwelt. "Es liegt mir am Herzen, dass meine Kinder auch noch eine schöne, intakte Natur vorfinden", sagt Vassallo. Der MVV ist die Umwelt laut Pressesprecherin Ingrid Knöpfle nicht egal. Sie betont: "Wir wollen den Kommunen eine Lösung für den Klärschlamm bieten." Das Unternehmen sei jederzeit gesprächsbereit. Am 9. Juni wird das Projekt bei einem Erörterungstermin mit denjenigen diskutiert, die Bedenken haben. Eine wird bestimmt da sein: Katjana Brucoli.

Für Kontaktdaten und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur geplanten Anlage verweist Ingrid Knöpfle auf die Internetseite mvv-igs.de/kva.

