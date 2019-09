23.09.2019

Klanggenuss mit Chorfeo

Veranstaltungen in Augsburgs Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller lädt ein zum Whisky-Tasting am Samstag, 28. September, ab 18.30 Uhr (Beginn mit den Essensbestellungen) in der Osteria Amarcord, Holzweg 49. Verbindliche Anmeldung direkt in der Osteria Amarcord unter Telefon 0821/4300935 mit Angabe der Personenanzahl. Alternativ ist eine Anmeldung per E-Mail an info@probaerenkeller möglich.

Die Heimatgruppe Glück auf lädt zur Filmpremiere „Das Erzgebirge – Grenzgeschichten von Deutschen und Tschechen“ am Donnerstag, 26. September, um 18.30 Uhr ins Roncallihaus, Klausenberg 7, ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Ein Gebrauchtradmarkt ist am Samstag, 28. September, von 8 bis 13 Uhr im Gehl-Radcenter, Lise-Meitner-Straße 6.

Der A-cappella-Chor Chorfeo gibt ein Konzert am Freitag, 27. September, um 20 Uhr in der ev. Kirche St. Paul, Fröbelstraße 1. Das Repertoire umfasst Stücke aus Klassik und Romantik ebenso wie Spirituals, Jazz- und Pop-Nummern. (mus)

Themen folgen