Klangschönheit im Schloss

Christian Elin und Maruan Sakas musizieren in Aystetten.

Duo Elin-Sakas spielt im Porzellanzimmer

Das Duo Elin-Sakas gastiert am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr im Porzellanzimmer des Aystetter Schlosses. Christian Elin (Sopransaxofon, Bassklarinette) und Maruan Sakas (Piano) sind sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause.

Die Liebe zur Freiheit der Improvisation sowie zur Klarheit der klassischen Form drückt sich auch in ihren Kompositionen aus. Im Spannungsfeld zwischen Klassik, Jazz, Filmmusik, Minimal Music und ethnischen Anklängen stehend, zeichnet das Duo Elin-Sakas in seinen Programmen mit viel Sinn für Klangschönheit eine berührende Musik. Die beiden Musiker gastieren regelmäßig bei hochrangigen nationalen und internationalen Festivals, Klassik- und Jazzreihen. Das 2015 gegründete Duo hat bereits über 50 Konzerte im In- und Ausland gegeben.

Der Eintritt für das vom Kulturkreis Aystetten veranstaltete Konzert beträgt 20 Euro, Mitglieder, Schüler, Studenten zahlen 18 Euro. Kartenvorbestellung erbeten unter www.kulturkreis-aystetten.de oder telefonisch 0821/48654646. (AL)

