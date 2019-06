08.06.2019

Klassik in der Pfarrkirche

Stephanusquartett gastiert in Welden

Klassische Musik von Haydn, Mozart und Mendelssohn-Bartholdy erklingt in der Pfarrkirche Welden (im Ort) am Samstag, 22. Juni, um 15 Uhr.

Das Stephanusquartett aus Augsburg mit Herbert Hübner, Stefan Kellermann, Emmeram Kränkl und Tobias Lutz spielt unter anderem das „Vogelquartett“ von Haydn und ein Klarinettenquintett von Mozart. An der Klarinette ist Thomas Deisenhofer zu hören. Das Stephanusquartett besteht seit 15 Jahren. Es setzt sich zusammen aus ehemaligen Musiklehrern und -studenten des Gymnasiums St. Stephan in Augsburg. Thomas Deisenhofer ist Konzertklarinettist und Lehrer an der Musikschule Augsburg. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Ausbildung armer Kinder in Mossoró, einer Stadt im Nordosten von Brasilien, zugute. (AL)

Themen Folgen