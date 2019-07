18.07.2019

Klassisches von Schubert bis James Bond

Männergesangsverein Adelsried präsentiert eine musikalische Zeitreise

Auf eine abwechslungsreiche musikalische Zeitreise begaben sich die Besucher beim Chorkonzert des Männergesangsvereins Viktoria Adelsried. Auch befreundete Chöre sangen in der Mehrzweckhalle.

Der Männergesangsverein (MGV) bereichere seit 96 Jahren das kulturelle Angebot der Gemeinde und pflege gleichzeitig Traditionen, so Vorsitzender Oskar Degant in seiner Begrüßung.

Das gesangliche Aufgebot, das der MGV Adelsried zu bieten hatte, war mehr als eindrucksvoll. Ein Grund dafür waren sicherlich die zahlreich erschienen Gastchöre, die eine bunte Vielfalt – ebenso historisch wie sprachlich und im Blick auf die musikalischen Richtungen – in das Programm brachten. So begeisterte der Gospel- und Popchor Voices of Joy Augsburg mit englischen Liedern, die aus Filmklassikern wie „Sister Act“ bekannt und beliebt sind. Die Sängerfreunde aus Rommelsried hatten extra für das Konzert einen Pianisten des Bayerischen Rundfunks organisiert, mit dem sie den Gefangenenchor „Teure Heimat“ aus der Oper „Nabucco“ von Guiseppe Verdi sangen. Die Chorgemeinschaft aus Zusmarshausen gab dem Abend mit einem Medley aus afrikanischen Liedern einen exotischen Anstrich.

Den Höhepunkt der Veranstaltung lieferte schließlich der Männergesangsverein, der dem Dorf zum Jubiläum Klassiker aus seinem Programm ebenso wie neue Stücke darbot. Mit dem „Bardengesang“ von Franz Schubert entführten sie die Zuhörer in die Vergangenheit, mit den „Moorsoldaten“ in das 20. Jahrhundert. Daran schlossen sich mit dem Titel „From Russia with Love“ ein James-Bond-Klassiker sowie mit dem „Kriminaltango“, den Peter Alexander berühmt gemacht hat, zwei eingängige Ohrwürmer an. Durch das Programm des MGV führte Werner Bestle.

Den gelungenen Abschluss des Vereinsjubiläums und des Auftaktes zum Jubiläum Adelsried Eintausend im August bildete schließlich ein Gesamtchor aus allen Chören und Gästen, der die „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller in der Vertonung Ludwig van Beethovens gemeinsam sang. (AL)

