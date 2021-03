vor 31 Min.

Klein-Traktor für eine Spritztour durch Neusäß gestohlen

Zwei Unbekannte haben am Wochenende einen Klein-Traktor aus einer Tiefgarage in Neusäß entwendet. Gefunden wurde das Gefährt schließlich am Kobel.

Wie die Täter in die Tiefgarage einer Wohnanlage in der Beethovenstraße in Neusäß gelangt sind, kann nur vermutet werden - vielleicht bei der Einfahrt eines Fahrzeugs in die Garage, so die Polizei. Jedenfalls stahlen zwei Unbekannte am Samstagabend gegen 20.40 Uhr einen Klein-Traktor aus der Tiefgarage für eine Spritztour. Der Traktor wurde gegen 22 Uhr im Rahmen der eingeleiteten Fahndung verlassen im Bereich zwischen Westheim und Steppach wieder aufgefunden.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 323-1810 melden. (dav)





Lesen Sie dazu auch:

Autokratzer in Steppach unterwegs

Gasflasche explodiert: Mehrere Leichtverletzte nach Brand in Meitingen

Betrügerpärchen will in Neusäß gefälschtes Rezept einlösen

Themen folgen