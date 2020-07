vor 50 Min.

Kleine Künstler in Gersthofen gesucht: Malwettbewerb für Kinder

Kinder haben in Gersthofen in diesem Sommer eine besondere Chance: Beim Malwettbewerb zum Thema "Willkommen in Gersthofen" kann ihr Bild zu einem Plakat werden.

Gersthofen In diesem Sommer ist vieles anders. So gibt es in Gersthofen auch zum ersten Mal eine gemeinsame Sommeraktion von Bibliothek, Ballonmuseum und Stadthalle. Zusammen mit der AZ Augsburger Land wird ein Malwettbewerb für Kinder bis zwölf Jahre unter dem Motto „Willkommen in Gersthofen“ gestartet. Bis zum 16. August können Kinder ihr Willkommensbild in der Stadtbibliothek oder im Ballonmuseum abgeben. Danach werden die Bilder von einer Jury begutachtet und die vier schönsten Motive werden vergrößert und ab September als Willkommensgruß an die vier Großplakatständer der Stadthalle Gersthofen an den Einfallstraßen plakatiert.

Wir präsentieren die Bilder online

Aber auch die anderen Bilder haben noch eine Chance, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Denn die AZ Augsburger Land wird die Werke in einer Bildergalerie präsentieren. „Gesucht werden möglichst farbenfrohe und bunte Motive. Die Auswahl ist nicht vorgegeben, es wäre aber schön, wenn sie einen Bezug zu unserer Stadt hätten,“ fasst Uwe Wagner, der Leiter des Kulturamts, zusammen. Die Teilnehmer werden gebeten, ihren Namen, ihr Alter und eine Kontakt-Telefonnummer auf die Rückseite ihres Bildes zu schreiben. Eingereichte Bilder können danach in der Presse, auf Facebook oder Instagram veröffentlicht werden.

Ferienangebot der Gersthofer Stadtbibliothek

Stadtbibliothek Die Stadtbibliothek öffnet in den Ferien Mittwoch und Freitag von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr. Im Angebot sind aktuelle Reise- Wander- und Radwanderführer, Grillrezepte oder auch Anleitungen zum Bauen von Baumhäusern, neueste Bestseller aus den Bereichen Sachbuch und Schöne Literatur, attraktive Hörbücher, Spiele, Zeitungen und Zeitschriften, Musik und Filme. 40000 E-Books, E-Papers, E-Audiobooks aus der Onleihe Schwaben sowie circa. 15 Millionen Musik-Tracks aus über 200 Genres, plus 40000 Musikvideos bei Freegal Music und rund 2000 Filme und Serien bei Filmfriend können ebenfalls abgefragt werden. Es gelten spezielle Ferienausleihfristen. Eine Rückgabe ist damit fast ausnahmslos erst nach den Sommerferien notwendig, die E-Medien geben sich bei Fristende sogar selbst zurück.

Ballonmuseum Das Ballonmuseum hat auf seiner Webseite www.ballonmuseum-gersthofen.de jetzt alle vier Folgen der Miniserie „Wissen macht määääh!“ mit Graf Schaf bereitgestellt. (lig)

