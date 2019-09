vor 40 Min.

Kleines Jubiläum für den Öko-Markt

Freuen sich auf den Jubiläums-Öko-Markt in Meitingen: (von links) Schirmherr Bürgermeister Michael Higl, Annemarie Probst, Bezirksrätin und Marktgemeinderätin in der Grünen-Fraktion im Meitinger Marktgemeinderat, Paul Reisacher (ehemaliger Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg im Bund Naturschutz) sowie die Vorsitzende im Meitinger Bund Naturschutz Gudrun Schmidbaur.

Fest lockt auch Besucher aus der Region an und ist in 25 Jahren in Meitingen zu einer festen Einrichtung geworden

Der Meitinger Öko- Markt feiert seinen 25. Geburtstag. Auslöser war damals die Feier des zehnjährigen Bestehens der Ortsgruppe Meitingen im Bund Naturschutz.

Es gelang, eine Reihe von Aus-stellern mit Waren des ökologischen Landbaus, Naturtextilien und regionalem Kunsthandwerk zu gewinnen. Von Anfang an sollte nicht nur ein reiner Verkaufsmarkt stattfinden, sondern auch eine Art Ortsfest organisiert werden, das mit Livemusik, Kindertheater, einem Luftballonwettbewerb, Naturinformationen und einem Naturquiz bereichert wurde.

„Eine große Attraktion auf dem ersten Ökomarkt waren zwei Elektro-Autos aus der Frühzeit der Entwicklung der E-Mobilität, die von Manfred Helmschrott, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Nordendorf, und der Solar-Firma GSE aus Neusäß ausgestellt wurden“, erinnert sich die Vorsitzende der Meitinger der Meitinger Ortsgruppe, Gudrun Schmidbaur.

Der Ökomarkt wurde zu einer ständigen Einrichtung im Meitinger Veranstaltungskalender, der auch regelmäßig Besucher aus der weiteren Umgebung anlockte. „Fast immer herrschte wunderbares Spätsommerwetter“, erinnert sich die Vorsitzende.

Zum Erfolg der Veranstaltung trug auch bei, „dass die Marktgemeinde Meitingen uns von Anfang an unterstützte“, betont Schmidbaur. „Wir konnten den Rathausplatz und einen Teil des Marktplatzes nutzen, manches Mal zudem das Rathausfoyer für Ausstellungen.“ (peh)

Am Sonntag, 22. September, findet der Öko-Markt in Meitingen zum 25. Mal statt.

