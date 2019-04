vor 35 Min.

Kleintierzüchter haben zu wenig Nachwuchs

Der Kleintiermarkt in Meitingen ist beliebt, doch die Jugend fehlt

Bei der Jahreshauptversammlung des Meitinger Kleintier-zuchtvereins im Gasthof Alte Post standen die Ehrungen der Vereins-meister und Pokalsieger auf dem Programm. In einem umfangreichen Rückblick erinnerte der Vorsitzende Markus Schuster an die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr. Der monatliche Kleintiermarkt habe im vergangenen Jahr wieder mehrere Tausend Kleintierzüchter in den Hof der Gaststätte Neue Post gelockte, sagte der Vorsitzende.

Die Berichte über Zuchtergebnisse, Teilnahmen an Veranstaltungen und an Zuchtschauen von Heinrich Uffelmann (Tätomeister und Zuchtbuchführer), Dieter Wurster (Ringwart Geflügel), Florian Werner (Zuchtwart Kaninchen), Bernhard Ruisinger (Zuchtwart für Geflügel und Tauben) unterstrichen, dass beim Kleintierzuchtverein ein umtriebiges Vereinsleben herrscht. Ruisinger berichtete auch aus dem Jugendbereich und sagte: „Es stimmt den Vorstand schon etwas nachdenklich, dass sich der Verein trotz großer und zeitaufwendiger Bemühungen weiter sehr schwertut, für den Jugendbereich neue Mitglieder zu gewinnen.“

Über einen gesunden Finanzhaushalt, der von Revisor Hans Schwarz bestätigt wurde, informierte Rainer Schmid. In einem Ausblick auf kommende Veranstaltungen gab Schuster bekannt, dass der Verein sich auch in diesem Jahr wieder am Meitinger Weihnachtsmarkt beteiligen werde und bereits Ende August einen Vereinsausflug nach Gut Aiderbichl ins Auge gefasst habe.

Vorsitzender Markus Schuster konnte am Ende der Veranstaltung noch bei verschiedenen Ausstellungen im Jahr 2018 prämierte Züchter vereinsintern auszeichnen:

1. Platz: Franziska Geiger (Rote Neuseeländer); 2. Platz: Simon Geiger (Rote Neuseeländer)

1. Platz: Alois Schmid (Luchs-Tauben blau); 2. Platz: Natalie Wurster (Strasser Tauben schwarz)

1. Platz Bernhard Ruisinger (Zwerg Wyandotten)

Hier gab es zwei erste Plätze für Franziska Geiger und Michael Geiger (beide Rote Neuseeländer), 3. Platz: Simon Geiger (Rote Neuseeländer)

1. Platz: Stefan Kneißl (Strasser Tauben blau); 2. Platz Natalie Wurster, 3. Werner Egger (Strasser Tauben blau)

1. Platz Bernhard Ruisinger (Zwerg Wyandotten) (peh)

