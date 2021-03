11:12 Uhr

Kleintransporter löst Feueralarm im Gersthofer City-Center aus

Alarmglocken und Sirenen im Stadtzentrum: Ein Brandmelder hat im Gersthofer City-Center Alarm ausgelöst.

Ausgerückt zum City-Center ist die Gersthofer Feuerwehr am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr. Der Grund: Nach Angaben der Polizei hatte ein Brandmelder Alarm ausgelöst. Schnell stand die Ursache des Alarms fest: In der Tiefgarage war nach Angaben des Gersthofer Feuerwehrkommandanten Wolfgang Baumeister ein Kleintransporter mit Aufbau am Sprinkler hängen geblieben. Dieser löste aus, woraufhin der Übergang zwischen City-Center- und Rathaustiefgarage geflutet wurde. Der Schaden an der Sprinkleranlage wird auf rund 1000 Euro beziffert, der Kleintransporter blieb unbeschädigt. (lig)

