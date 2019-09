vor 40 Min.

Klimaschutz: Schule fragt bei Politikern nach

Das Schmuttertal-Gymnasium bringt Bundestagsabgeordnete nach Diedorf

Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf engagiert sich weiter für den Klimaschutz: Nach der ersten Fridays-for-Future-Demo, die das Gymnasium im Sommer im Landkreis organisiert hat, steht nun eine Podiumsdiskussion an. Sie findet in der Aula der Schule am Mittwoch, 18. September, statt – nur zwei Tage vor dem nächsten Fridays-for-Future-Termin: Am Freitag, 20. September, sollen weltweit die bislang größten Demonstrationen zum Schutz von Umwelt und Klima stattfinden.

Jeder Einzelne könne zwar mit seinem Verhalten zum Klimaschutz beitragen, so Schulleiter Günter Manhardt. Doch was sagen die Parteien? Die Schule hat im Rahmen der politischen Bildung Bundestagsabgeordnete eingeladen, die darüber Auskunft geben sollen. Zugesagt haben Hansjörg Durz (CSU), Ulrike Bahr (SPD), Rainer Kraft (AfD), Lukas Köhler (FDP), Andreas Wagner (Die Linke) und Claudia Roth (Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags) oder deren Parteikollegin, Landtagsabgeordnete Christine Kamm. (jah)

Die öffentliche Podiumsdiskussion in der Schule beginnt um 18 Uhr. Die Schule bittet um Anreise per Bahn oder per Fahrrad.

