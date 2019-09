vor 20 Min.

Klimaschutz zum Probieren

Besondere Ausstellung in Meitingen

Im Meitinger Rathaus ist von Montag, 16. September, bis 9. Oktober die Ausstellung „Klimafaktor Mensch“ zu sehen. Ernährung, Konsum, Energie und Mobilität – was haben diese Themen mit dem Klimawandel zu tun? Diese Fragen will die Ausstellung ins Bewusstsein rücken. An interaktiven Stationen können Besucher selbst aktiv werden, mithilfe eines CO2-Rechners ein klimaschonendes Frühstück zusammenstellen, sich Tipps zum bewussten Einkaufen holen oder einen Blick in ein Miniatur-Klimadorf der Zukunft werfen.

Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Meitingen hat die Ausstellung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt anlässlich des 25. Ökomarkts am Sonntag, 22. September, nach Meitingen geholt. Viele Tipps aus der Ausstellung werden beim Marktbummel greifbar. (sdk)

Themen Folgen