Klopapier, Hefe und Co.: Geht das Corona-Hamstern wieder los?

Möglicherweise ein Zeichen für einen bevorstehenden, weiteren Lockdown? In einem Supermarkt war am Samstag das Toilettenpapier praktisch ausverkauft - wie schon im Frühjahr.

Plus Im Frühjahr war Hamstern ein weit verbreitetes Phänomen in den Supermärkten. Mancherorts im Kreis Augsburg leeren sich nun wieder die Regale.

Von Christina Görisch

Nach dem Lockdown im Frühjahr als Hefe, Mehl, Nudeln, Seife und Toilettenpapier knapp schienen, hatte das Hamstern über den Sommer wieder nachgelassen. Auch während der Ausgangsbeschränkungen kam es aber nie zu Engpässen bei der Lebensmittelversorgung in Deutschland, wie Julia Klöckner, Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung, immer wieder betonte. Jetzt steigen die Corona-Zahlen wieder. Wir haben im Gewerbegebiet "Stadtberger Markt" bei Kunden nachgefragt, wie sie mit der Situation in den Supermärkten umgehen.

Ein Pärchen steht vor dem Toilettenpapierregal. Von der beliebtesten Marke sind nur noch einige wenige Packungen übrig. Er nimmt zwei Pakete und legt sie in den Einkaufswagen. Sie daraufhin: "Ist das dein Ernst?" Er: "Ich hab' wirklich keins mehr! Komm, nimm auch noch eine Packung." Sie: "Na ja, aber wir werden ja wohl nicht am Klopapierverlust sterben." Ähnliche Szenen wie diese aus einem Supermarkt in Stadtbergen spielen sich momentan wohl wieder öfter ab.

Heinz Hummel macht sich mehr Sorgen um seine Gesundheit als um seine Vorräte. Bild: Christina Görisch

"Ich kaufe jetzt nicht mehr Vorräte als vorher", berichtet Heinz Hummel, der gerade seinen Wochenendeinkauf erledigt hat. "Ich habe gerade nur Toilettenpapier mitgenommen, weil es im Angebot war. Ich mache mir weniger Gedanken um meine Vorräte, als um meine Gesundheit. Meine Frau und ich sind schon etwas älter und gehören zur Risikogruppe. Ich versuche aber, mich im Supermarkt zu schützen, indem ich meine Maske trage und auf den Sicherheitsabstand achte."

Beim Klopapier haben Hamsterer in Stadtbergen schon wieder zugeschlagen

Ein stichprobenartiger Blick in die Regale der Supermärkte und Drogerien des "Stadtberger Markts" zeigt: Toilettenpapier ist wieder schwer gefragt. In einem Geschäft sind nur noch die "Luxus"-Sorten erhältlich, die beliebtesten Marken und Angebote sind vielerorts vergriffen. Der benachbarte Laden sorgte vor und präsentiert den Kunden türkisches Toilettenpapier als Ersatz. Bei Mehl, Nudeln und Konserven sind jedoch überall noch ausreichende Mengen vorhanden. Die Regale wirken teilweise sogar besonders gut gefüllt - Wahrscheinlich, um kommenden Hamsterern vorzubeugen.





Ein Ehepaar meint: "Wir finden es lächerlich, jetzt mehr Vorräte anzusammeln. Letztes Mal, also im Lockdown im Frühling, hat man's ja auch nicht gebraucht. Die Leute haben aus dieser Situation aber wohl nichts gelernt. Wir kaufen immer viel ein, aber das hat sich durch die Pandemie nicht geändert."

Auch Michael Schilling hält Hamsterkäufe für übertrieben. Bild: Christina Görisch

Michael Schilling bereitet der scheinbar drohende Toilettenpapier-Engpass keine Sorgen. "Ich finde das Hamstern eine Spinnerei und habe keine Bedenken. Ich bin auch Risikopatient. Beim Einkaufen habe ich aber keine Angst, die Decken sind ja hoch und die Belüftung gut. Ich vermeide es eher, viel zum Essen ins Restaurant zu gehen und koche lieber zu Hause."

Wo bleiben aber die Hamsterkäufer, derentwegen viele Geschäfte wieder Schilder aufhängen, die die Kunden darauf hinweisen, bitte nur eine Packung Toilettenpapier pro Haushalt mitzunehmen?

"Es ist schon auffällig, dass manche wieder große Mengen einkaufen", findet Ilona Greifenegger. Sie selbst habe aber noch nie gehamstert. "Toilettenpapier habe ich gekauft, weil das zu Hause aus war. Bisher habe ich mir wenig Gedanken im Supermarkt gemacht. Jetzt sehe ich aber die steigenden Zahlen und muss sagen, da traue ich mich fast nicht mehr aus dem Haus. Ich habe immer ein paar Vorräte zu Hause. Und wenn im Laden mal was ausgeht - dann essen wir halt was anderes."

