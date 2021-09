Kloster Holzen

Festival "Klassik 4 Kids" in Holzen: Musik und Mechanik im Kloster

Beim Bühnenprogramm "Oper 4 Kids" verwandelte sich der Klosterinnenhof zum Konzertsaal unter freiem Himmel. Das Ensemble mit Streichern und Klavier präsentierte in eine Geschichte zusammengesetzt Arien und Duette aus verschiedenen Opern von Mozart, Offenbach und Rossini.

Plus "Klassik 4 Kids" in Kloster Holzen: Spannendes Programm für junge Besucher vor herrlicher Kulisse.

Von Monika Matzner

Ohren spitzen und zuhören, Instrumente entdecken und ausprobieren, mit Klängen experimentieren und klassische Musik hautnah erleben: Beim Festival "Klassik 4 Kids" in Holzen war all dies vor herrlicher Klosterkulisse möglich. Ein spannendes Programm bot das Festival, das von den drei Musikerinnen aus Augsburg und Umgebung, Angelika Löw-Beer, Ljiljana Winkler und Stephanie Knauer, entwickelt wurde und Kindern die Möglichkeit bietet, in die Welt der klassischen Musik einzutauchen.

