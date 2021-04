Klosterlechfelder Matthias Krause will für die FDP in den Bundestag

Der 29-jährige Kreisrat Matthias Krause aus Klosterlechfeld wurde von den FDP-Kreisverbänden Aichach-Friedberg und Augsburg Land als Direktkandidat gewählt.

Die beiden Kreisverbände Aichach-Friedberg und Augsburg Land der FDP haben den 29-jährigen Matthias Krause einstimmig zu ihrem Direktkandidaten im Wahlkreis 253 für die Bundestagswahl gewählt. Krause vertritt die FDP seit der Kommunalwahl letzten Jahres als Sprecher im Augsburger Kreistag und ist in seiner Heimatgemeinde Klosterlechfeld im siebten Jahr als Gemeinderat tätig. "Für meine politische Arbeit war mir immer besonders wichtig den Menschen zuzuhören, deren Wünsche und Sorgen ernst zu nehmen und als Politiker greifbar zu sein. Dies möchte ich auch für meine Bundestagskandidatur fortführen."

Der Fachwirt für Versicherungen und Finanzen ist beruflich als Geschäftsführer und Gesellschafter einer Versicherungs-Generalvertretung und einer Immobilien GmbH tätig. Daneben zeigt der gebürtige Klosterlechfelder auch ehrenamtliches Engagement als Verwaltungsrat der Wertach-Kliniken Schwabmünchen-Bobingen und als Mitglied im Entscheidungsgremium Begegnungsland Lech-Wertach, welches als Organ der Regionalentwicklung unter anderem für die Durchführung eines ordnungsgemäßen Projektauswahlverfahrens zuständig ist.

Das sind die Themenschwerpunkte von FDP-Kandidat Matthias Krause

Als seine Themenschwerpunkte sieht Krause die schnelle, unbürokratische Ausweisung von Bauland, einfachere Genehmigungsverfahren für innerörtliche Bauverdichtungen und die flächendeckende Versorgung mit Breitband-Infrastruktur. Eine faire Besteuerung aller Unternehmen und Einkommensarten ist für ihn ein weiterer wichtiger Punkt. Krause sagt, die Belastung durch Steuern und Abgaben sei in den letzten Jahren stärker gestiegen als die Löhne der Bürgerinnen und Bürger, was sich dringend ändern müsse. Auch bekenne sich die FDP zum 1,5 Grad Ziel des Pariser-Klimaschutzabkommens: "Die größte Aufgabe der Menschheit und damit die der gewählten Abgeordneten wird es in der kommenden Legislaturperiode sein, einen Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu bereiten."

Unter den ersten 20 Plätzen der FDP-Landesliste für den Bundestag, über die die bayerischen Liberalen bereits entschieden haben, ist Krause nicht vertreten. (AZ)

