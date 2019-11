vor 2 Min.

Königsbrunner Niklausmarkt 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Königsbrunn heißt Niklausmarkt. Wir verraten Ihnen hier alles über den Start, die Termine und die Öffnungszeiten im Kreis Augsburg.

Das ist gar nicht mal so einfach: Als direkt an die Lechmetropole grenzende Nachbarstadt muss Königsbrunn mit einem der ältesten und berühmtesten Weihnachtsmärkte konkurrieren - dem Augsburger Christkindlesmarkt. Doch bei näherer Betrachtung schrumpfen die vermeintlichen Nachteile der kleineren Events: Viele Besucher schätzen gerade das nicht so Gigantische, das Intime, den lokalen Charme. Der Niklausmarkt in Königsbrunn ist so eine Veranstaltung. Wir geben Ihnen hier die Infos zum Start, den Öffnungszeiten und den Terminen.

Datum des Niklausmarkts Königsbrunn 2019: Wann ist der Start beim Weihnachtsmarkt?

Der Königsbrunner Niklausmarkt startet am 6. Dezember 2019 um 16 Uhr zwischen der Eis-Arena und dem 955-Infopavillion.

Königsbrunner Niklausmarkt: Wie liegen 2019 die Termine und Öffnungszeiten?

Freitag, 6. Dezember 2019, 16 bis 21 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2019, 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2019 (2. Advent), 16 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt Königbrunn 2019: Was ist am Niklausmarkt im Kreis Augsburg alles geboten?

Immer am zweiten Adventswochenende erwarten Sie von Freitag bis Sonntag in einer fröhlichen und romantischen Atmosphäre zahlreiche Buden, in denen Christbaumkugeln um die Wette glänzen. Köstlicher Glühwein, saftige Bratwürste sowie süße und herzhafte Schlemmereien werden zum Verzehr angeboten.

Die jüngsten Besucher haben die Möglichkeit, den Nikolaus und seinen treuen Begleiter, den Engel, kennenzulernen und den beiden Fragen zu stellen. Einen Brief an das Christkind zu verschicken, ist auch möglich.

Der Niklausmarkt wird zusätzlich vom "Hilfsfonds e.V. für in Not geratene Bürger in Königsbrunn" bereichert. Der Hilfsfond organisiert im "955 - Informationspavillon" einen Künstlermarkt. Die Künstler bieten dort ihre handwerklichen und künstlerischen Werke an. Kaufen können Sie Schmuck, Hinterglasbilder, Porzellan und ähnliches.



An allen drei Niklausmarkt-Tagen findet auf der Bühne ein musikalisches Rahmenprogramm statt.

In der gesamten Region finden zahlreiche Weihnachtsmärkte statt. Ausführliche Infos gibt es hier in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

