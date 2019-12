vor 25 Min.

„Kolping treu“ – ein Leben lang

Kolpingsfamilie Gersthofen ehrt Mitglieder und verabschiedet Mitstreiter, der 40 Jahre die Nikolausaktion geleitet hat

Von Oliver Reiser

„Treu Kolping! Kolping treu!“ So lautet der Leitspruch von Adolph Kolping. Genau an dieses Motto hielten sich auch zahlreiche Mitglieder der Kolpingsfamilie Gersthofen, die bei der Jahreshauptversammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. 65 Jahre gehört Rudolf Drechsler zu dieser sozial engagierten, offenen Gemeinschaft, die sich zum einen als große Familie sieht, die christliche Werte lebt, zum anderen aber auch als kommunale Bildungs- und Aktionsgemeinschaft mit einem guten, generationenübergreifenden Netzwerk. Das Angebot reicht vom Familienkreis der jungen Familien, über die Frauengruppe bis hin zu den reisefreudigen Senioren.

Die Kolpingsfamilie finanziert im Wesentlichen über die Einnahmen bei der Kulturina, wo in Eigenregie ein Verpflegungsstand betrieben wird, und die Einnahmen aus den Kol-La-Faschingssitzungen. „Ansonsten müssten wir den Beitrag um das Doppelte erhöhen“, so die Vorsitzende Patricia Steiner. Witzigstes Detail im Kassenbericht von Monika Hoffmann, der ein Plus von rund 1600 Euro aufwies, waren die Zinseinnahmen in Höhe von 1,99 Euro.

Wie sehr die Verbindung zum Verein besteht, zeigte die Tatsache, dass von den aktuell 319 Mitgliedern sage und schreibe ein Drittel (111) zur Jahreshauptversammlung erschienen waren. Dort werden traditionell auch die Neumitglieder begrüßt. Patricia Steiner konnte Alexandra, Klaus und Katharina Blaschka, Martin und Gerlinde Götz, Dr. Hans und Anneliese Wald, Konstantin Hillebrand, Brigitte Schmid, Lukas Binder, Tobias gaugenrieder, Andreas Haußmann, Thomas Liebert und Robert Strempfl willkommen heißen.

Besondere Herzensangelegenheiten der Kolpingsfamilie Gersthofen sind die Kolpingskapelle an der Berliner Straße und das Gipfelkreuz auf der Mädelegabel. Stellvertretender Vorsitzender Heinz Schaaf berichtete von zwei Aufstiegen, die dazu dienten, das Kreuz und die Verankerung zu reparieren. 2020 soll eine Generalüberholung erfolgen.

Humorvolle Einblicke in das Vereinsleben der vergangenen sechs Jahrzehnte gab Alfred Steiner, der zusammen mit Erwin Wiedemann auf eine 60-jährige Mitgliedschaft zurückblicken konnte. Jeweils 50 Jahre sind Emil Gaugenrieder, Klaus Lamprecht und Hermann Schwab dabei, 40 Jahre Hans Simon, 25 Jahre Andrea Eisensteger. Alfred Steiner gehörte vor 60 Jahren auch zu den Gründervätern der Nikolausaktion. Zusammen mit Ernst Kirchgeßner, der auch bei der Kol-La viele Jahre mit ihm auf der Bühne stand, besuchte er die ersten Kinder von Mitgliedern der Kolpingsfamilie. Mittlerweile hat sich diese Aktion gewaltig ausgeweitet. Um die 10000 Euro betragen die Spendeneinnahmen in den letzten Jahren, die komplett für soziale Zwecke und zugunsten von Kindern verwendet werden.

In den vergangenen 40 Jahren hat Reinhold Dempf als Obernikolaus diese Aktion geleitet, dabei rund 200 Auftritte pro Jahr koordiniert. Er will sein Amt nun in jüngere Hände legen und wurde zusammen mit seiner Frau Cornelia, „der guten Seele der Nikolaus-Aktion“, wie stellvertretender Vorsitzender Philipp Rogg meinte, gebührend verabschiedet.

Themen folgen