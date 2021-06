Bahnausbau: So gewinnt man die Menschen nicht für dieses Megaprojekt

Plus Nur wenn es signifikante Verbesserungen auch für den Nahverkehr gibt, wird das Megaprojekt Akzeptanz finden. Doch es fehlt an klaren Konzepten und verlässlichen Aussagen.

Lange war sie vage und fern, doch langsam wird es ernst. Davon kündet am Samstag auch die Ankunft eines Infomobiles der Bahn in Neusäß. Stück für Stück werden die Pläne für den Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm genauer und egal, wo sie letzten Endes im Augsburger Land verlaufen wird. Die Trasse bedeutet einen gewaltigen Eingriff für Mensch und Natur. Um so wichtiger wäre es, dass Mensch und Natur im Augsburger Land auch einen Vorteil davon haben: Und der kann eben nicht nur darin bestehen, dass eines schönen Tages der Orientexpress fein von Paris nach Bratislava in einem Rutsch durchsausen kann, dass Reisen von Stuttgart nach München in einer Stunde möglich sein sollen und so die allgemeine CO 2 -Bilanz verbessert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen