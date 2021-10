Beim Werben fürs Impfen gilt: Immer weiter, immer weiter

Plus Das Impftempo im Landkreis Augsburg hat sich deutlich verlangsamt. Doch Aufgeben ist beim Werben fürs Impfen keine Option.

Das Impftempo im Landkreis Augsburg hat enorm an Fahrt verloren. Noch im Frühling glühten bei Ärzten und Landratsamt die Drähte wegen der vielen Anfragen nach der ersehnten ersten Impfung gegen das Coronavirus. Inzwischen sind es im Schnitt nur noch 800 Menschen, die sich innerhalb einer Woche erstimpfen lassen.