Briefwahl: Die Wahl per Post hat einen entscheidenden Nachteil

Plus Undemokratisch, wie manch einer die Briefwahl nennt, ist sie nicht. Es gibt gute Gründe für die Wahl am Küchentisch. Doch auch ein großes Problem.

"Ich habe ja schon gewählt", ein Satz, der schon seit August zu hören ist. Die Briefwahl macht´s möglich. Aber steht das Wahlergebnis deshalb schon fest? Nein. Ausgezählt wird erst zum Schluss. Stimmen, die per Post ins Wahllokal flattern, sind nicht weniger wert als andere. Und es gibt gute Gründe dafür, sich für die Wahl am Küchentisch zu entscheiden. Doch sie hat einen entscheidenden Nachteil.