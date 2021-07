Corona-Gefahr an Schulen: Höchste Zeit für Hausaufgaben

Plus An den Schulen im Landkreis Augsburg droht erneut ein heißer Corona-Herbst. Doch man scheint schlecht vorbereitet.

Immer wieder eine Herausforderung im Kampf gegen Corona ist die schiere Masse. Ob nun Masken, Spritzen oder Impfdosen: Alles wird gleich in unglaublichen Mengen benötigt. Dieses Problem stellt sich nun auch beim Ansinnen, Klassenzimmer mit Luftfiltern zu versehen. Filter für 100.000 Räume, das sagt sich leicht, bringt aber in der Praxis viele Probleme mit sich. Umso unverständlicher ist deshalb, wie unvorbereitet man in Bayern in diese Debatte gestolpert ist. Nicht einmal, ob die Filter wirklich helfen, scheint abschließend geklärt. In diesem Punkt dürfte man im Jahr zwei von Corona nun wirklich mehr Aufklärung erwarten. Ganz ähnlich ist die Lage bei Luftfiltern in Bussen. Wirksamkeit: umstritten. Unumstritten ist dagegen, dass der Herbst in Bussen und Bahnen wieder gefährlich werden könnte und es bislang keine überzeugende Antwort gibt, was man besser machen könnte als bisher, wenn eine deutlich ansteckendere Corona-Variante auf eine vermutlich immer noch große Anzahl ungeimpfter junger Menschen trifft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen