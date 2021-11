Corona-Infektionen bei Kindern: Jetzt ist mehr Eigenverantwortung gefragt

Plus Bei den Kindern und Jugendlichen steigen die Inzidenzen extrem. Warum man nicht auf die Behörden warten sollte.

Es wird vielleicht noch eine Weile dauern, bis die Erkenntnis bei allen angekommen ist, aber es steht außer Zweifel, dass die Corona-Pandemie mit voller Wucht zurück ist. Das ist für viele zwar überraschend und sie blicken ungläubig auf die Inzidenzen. Haben sie doch fast zwei Jahre lang alles getan, was irgendwie geht, um gesund zu bleiben und dem Schrecken ein Ende zu bereiten: Sie haben sich an die Beschränkungen gehalten, sich impfen oder zumindest regelmäßig testen lassen, waren umsichtig und sind kein unnötiges Risiko eingegangen. Trotzdem ist jetzt alles schlimmer als je zuvor.