Corona-Todesfälle: Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal

Plus Der Eindruck im Winter hat nicht getäuscht: Die Statistik bestätigt die hohen Todeszahlen im Winter durch Corona im Landkreis Augsburg. Neue Sorgen treiben die Menschen im Sommer um.

Der Blick in die Zeitungen im Winter hat es bereits ahnen lassen: Die Todesanzeigen füllten viel mehr Seiten als sonst. Aus dem diffusen Gefühl, dass mehr Menschen rund um die Jahreswende gestorben sind, ist inzwischen Gewissheit geworden. Die Daten des Statistischen Landesamtes sprechen eine klare und auch traurige Sprache.