Corona: Wir gewinnen unseren alten Alltag erst mühsam zurück

Plus Kostenpflichtige Corona-Tests mögen von manchen als Gängelung empfunden werden. Doch es gibt viele andere gute Gründe, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Wer sich ohne vernünftigen Grund nicht gegen Corona hat impfen lassen, der muss jetzt seine Tests selber zahlen. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. In der Praxis stellen sich aber Fragen. Eine davon: Führt die Kostenpflicht bei den Tests dazu, dass mehr Infektionen nicht erkannt werden, weil sich Menschen nicht mehr testen lassen?