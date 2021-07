Corona und Schule im Augsburger Land: Die Unsicherheit bleibt

Plus Nach Monaten der Beschränkungen würden wir uns alle gerne wieder unbeschwert fühlen. Aber daraus wird erst mal nichts.

Es ist so verführerisch: Die Inzidenzen sind niedrig, die Freiheiten kommen nach und nach zurück, die Aussichten auf Sommerurlaub heben die Laune. Gerade im Landkreis Augsburg sind viele Orte schon coronafrei und die Bürger können viele Freizeitaktivitäten wieder genießen und sich treffen.