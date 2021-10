Das Dilemma an den Neusässer Bahnhöfen geht weiter

Plus Die Situation in Neusäß und Westheim wird kurios: Barrierefreie Ein- und Ausstiege aus dem Zug, aber Treppen zu den Bahnsteigen. Warum es trotzdem Licht am Horizont gibt.

Das klingt kurios: Es werden die Bahnsteige in Neusäß und Westheim barrierefrei umgebaut, aber die Zugänge zum Bahnhof sind weiterhin nur über Treppen zu überwinden. Warum macht da keiner was dagegen? Die Bahn hat beim Thema barrierefreier Umbau abgewunken, die Stadt kann und darf allein schon aus rechtlichen Gründen so leicht auf dem Bahngelände gar nichts verändern. Und der Ruf der Stadträte nach einem Eingreifen vom Freistaat verhallt bisher.

