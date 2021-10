Das Thema Tod und Sterben ist präsenter geworden

Plus Allerheiligen und Allerseelen sind Tage der Stille und des Gedenkens. Die Corona-Pandemie hat das Thema Sterben für viele Menschen noch näher gerückt.

Allerheiligen ist sicher für die meisten Menschen nicht gerade ein Lieblings-Feiertag. An Allerseelen wird aller Verstorbenen gedacht. Es sind zwei Tage der Stille und des Innehaltens. Die Auseinandersetzung mit dem Tod wird sonst in der Regel eher vermieden, wenn es geht. Doch während der Corona-Pandemie sind viele mit dem Thema Tod und Sterben in Berührung gekommen, die das nicht erwartet hatten.

