Den Impfstoff zu den Menschen zu bringen ist wichtig

Plus Denjenigen, die nur auf einen passenden Moment zur Impfung warten, muss es so einfach wie möglich gemacht werden. Im Landkreis Augsburg sind das noch viele.

Mehr als die Hälfte der Menschen im Augsburger Land sind vollständig geimpft. Das ist ein Erfolg. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Landkreis liegt mit 50,9 Prozent an Zweitgeimpften deutlich unter dem Bundesschnitt (60,7 Prozent). Im Freistaat haben 58,9 Prozent ihre zweite Impfung. Das zeigt: Es gibt noch immer viele Unentschlossene im Augsburger Land. Angebote zur Impfung in der eigenen Gemeinde, sind da der richtige Schritt.