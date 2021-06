Der Durchgangsverkehr in Neusäß ist nervig

Plus Die Stadt Neusäß bekommt einen neuen Stadtplatz und träumt weiter vom Rathausplatz. Damit der Aufenthalt auf solchen Plätzen Freude macht, muss der starke Verkehr auf der Hauptstraße weg.

Brunnen, Blumenbeete, Bänke, Brunnen - die Vorschläge für die Gestaltung des neuen Stadtplatzes in Neusäß auf dem Schuster-Areal klingen sympathisch. Ein solcher Platz wird das Zentrum von Neusäß aufwerten. An diesem Beispiel wird Stadtentwicklung mit langjähriger Planung sichtbar. Anders schaut es mit den Träumen von einem Rathausplatz aus. Dort sollte das eigentliche Zentrum der Stadt geschaffen werden, bisher nur Zukunftsmusik.