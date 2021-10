Der Heizpreis-Schock ist Treibstoff für erneuerbare Energien

Plus Die Heizkosten steigen rasant, dieser Winter dürfte für viele teuer werden. Doch was kommt danach? Vor dieser Frage stehen jetzt viele Verbraucher.

Wer jetzt von den steil steigenden Energiepreisen kalt erwischt wird, für den ist es nur ein schwacher Trost, dass Öl und Gas in den vergangenen Jahren vergleichsweise günstig waren. Und auch die Prognose, die Preise würden sich im Frühjahr wieder beruhigen, ist im Moment wenig hilfreich. Zumal es nur eine Vorhersage ist, beileibe aber keine Garantie.