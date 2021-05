Der Lech und seine Tiere haben Respekt verdient

Plus In Corona-Zeiten suchen so viele Menschen wie nie Erholung am Lech. Vor allem die Vögel geraten unter Druck. Rücksichtnahme ist das oberste Gebot.

So hart diese Corona-Zeiten auch sind, so haben sie eines geschafft: Wir öffnen stärker die Augen für die Schönheit der Natur vor unserer Haustür und erkunden ganz neue Ecken. Kennen Sie schon den Ganghofer-Rundweg in Welden oder die Runde um den Loderberg bei Hammel? Sehr schöne Spaziergänge. Der bekannteste und am meisten aufgesuchte Erholungsort ist der Lech. An dem Fluss suchen in Zeiten des Lockdowns so viele Menschen eine Auszeit wie noch nie. Selbst auf dem schmalen Trampelpfad am Ufer entlang herrscht reges Treiben vor allem am Wochenende. Das alles hat leider seinen Preis. Die Natur- und Vogelschützer schlagen Alarm, weil Sperrzonen nicht mehr genügend beachtet werden. Sie stellen einen Rückschritt für den Artenschutz fest. Das ist eine schlechte Nachricht.

Themen folgen