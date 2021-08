Die Gablinger sind zu Recht enttäuscht von der Edeka-Schließung

Plus Enttäuscht und frustriert sind viele Gablinger wegen der Schließung des Edeka-Markts. Das ist nachvollziehbar.

Ende September soll der Edeka-Markt am Ortsrand von Gablingen geschlossen werden. Dann ist die letzte Möglichkeit der Gablinger Bürgerinnen und Bürger, sich vor Ort mit Dingen des täglichen Bedarfs einzudecken, auch Geschichte. Der Frust der Menschen in der Gemeinde ist nachzuvollziehen: Die Metzgerei Pest wurde im Jahr 2016 geschlossen und auch die Filiale der Kreissparkasse Augsburg machte vor zwei Jahren dicht.