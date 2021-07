Die Telematik "light" ist eine Entschärfung auf der A8

Plus Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der größten Gefahrenquellen auf der A8. Die neue Technik kann Unfälle verhindern. Ein erster Schritt.

Als ein Raser vor wenigen Monaten mit mehr als 300 Sachen in seinem Ferrari über die A8 bretterte, hatte er mehr Glück als Verstand. Zwischen Neusäß und Adelsried verlor er die Kontrolle. Der Sportwagen krachte gegen die Leitplanke, der Fahrer überlebte. Dem Ferrari-Fahrer mag das zügellose Tempo ein Gefühl von Freiheit gegeben haben. Der Vorfall zeigt aber deutlich: Wer so schnell fährt, riskiert sein Leben und das aller anderen um ihn herum. Hätte die Telematik den Unfall verhindert? Wohl kaum. Aber sie ist - nach dem Tempolimit auf dem Abschnitt bei Augsburg - ein weiterer Schritt zur Entschärfung der Lage.