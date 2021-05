Freibäder sind Luxus, der nicht mehr selbstverständlich ist

Plus Zum neuen Saisonstart leisten die Betreiber der Freibäder gute Arbeit. Aber wer weiß, ob sich die Kommunen diese Freizeiteinrichtungen noch leisten wollen oder können.

Sommer, Sonne, Badespaß: Wie so vieles in der Pandemie ist dies auch in diesem Jahr nicht unbeschwert. Unter welchen Bedingungen mit Online-Anmeldung, Test oder anderen Regeln der Freibadbesuch dieses Jahr stattfinden kann, ist noch unklar.

Themen folgen