Für das 365-Euro-Ticket für Schüler war es Zeit

Plus Auch wenn es Millionen kostet: Das 365-Euro-Ticket für Schüler ist einen Versuch wert.

Nur wer muss, fährt mit dem Bus. An diesem Satz ist leider etwas Wahres dran im Augsburger Land. Laut einer im vergangenen Jahr vorgestellten Untersuchung werden im Landkreis Augsburg nur acht Prozent aller Wege in öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, Fußgänger und Radler laufen den "Öffis" locker den Rang ab, vom Auto sehen sie in dieser Rangliste ohnehin bestenfalls die Rücklichter. Corona dürfte die Lage nicht verbessert haben. Im Gegenteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen