Geschenke-Notstand im Landkreis Augsburg: Die schönste Bescherung

Plus Der Handel meldet Lieferschwierigkeiten und Eltern bekommen schon vor dem Fest die Krise. Doch es gibt Hoffnung - und zwei Lösungsvorschläge.

Weil das Leben nun mal zuverlässig jedem Auf ein Ab folgen lässt, war es ja abzusehen. Die freudige Botschaft von der Auferstehung der Weihnachtsmärkte ist noch gar nicht so recht verdaut, da kommt dieses: die Lager sind leer, die Lieferketten gerissen und überhaupt. Pünktlich zum Fest droht der Geschenkenotstand und damit ist klar: Jetzt brennt der Baum.