Grundstückskauf in Gersthofen: Das könnte ein großer Wurf sein

Plus 23 Hektar Grund im Umfeld der Stifter-Siedlung kauft die Stadt Gersthofen. Mit dieser Anschaffung werden gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Insgesamt 26 Millionen Euro hat die Stadt Gersthofen heuer für Grundstücksgeschäfte vorgesehen und dafür einen Nachtragshaushalt aufgestellt. Denn für diese Summe müssen Kredite aufgenommen werden. Damit geht die ehemals reichste Stadt weit und breit ans Eingemachte, möchte man auf den ersten Blick sagen. Doch bei näherem Hinsehen ergibt das durchaus Sinn. Das wohl größte Areal, das Gersthofen noch im Herbst kaufen will, liegt nahe der Ortsgrenze zu Stettenhofen. Nördlich der Stifter-Siedlung kann damit - so sieht es wenigstens Bürgermeister Michael Wörle - dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, dort auch ein neues Ganzjahresbad mit Freiflächen sowie ein neues Sportgelände für den TSV Gersthofen anzusiedeln.