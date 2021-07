Hundebiss: Der Wesenstest ist eine gute Chance

Plus In Itzlishofen beißt ein Schäferhund ein Kind ins Gesicht. Die Überprüfung des Tiers durch Experten der Diensthundestaffel ist die richtige Entscheidung.

Es ist ein schlimmer Vorfall, der auch im Augsburger Land wieder für kontroverse Diskussionen sorgt. Ein Schäferhund beißt ein dreijähriges Kind mitten ins Gesicht. Der Fall scheint klar zu sein: böser Hund. Zumal das Opfer ein kleiner Bub ist, was die Situation zusätzlich befeuert. Doch warum der Hund scheinbar aus heiterem Himmel zugebissen hat, ist aus der Distanz sicherlich nicht erklärbar. Gut, dass nun die Experten der Diensthundestaffel das Tier genau in Augenschein nehmen.